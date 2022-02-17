Верховна Рада ухвалила "закон про біткоїн" із пропозиціями Зеленського

Верховна Рада ухвалила так званий закон про біткоїн, до якого були подані пропозиції президента Володимира Зеленського.

Законопроєкт "Про віртуальні активи" (№ 3637) надає правовий статус віртуальним активам, операціями з ними, визначає права та обов’язки усіх учасників ринку. Про це повідомили в пресслужбі парламенту.

Крім того, документ передбачає операції з продажу/обміну/переказу віртуальних активів.

Президент вважав, що положення початкової версії законопроєкту не створювали завершених правових механізмів, необхідних для його реалізації, та не відповідали конституційним вимогам щодо правової визначеності.

Нагадаємо, законопроєкт в другому читанні було ухвалено у вересні 2021. Через місяць президент його ветував. Зеленський надав парламенту список своїх пропозицій для поліпшення документу. Зокрема, він пропонував віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.