Уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Кабінет міністрів України схвалив сьогодні створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Фонд створено як небанківську фінансову установу з особливим статусом, у формі товариства з обмеженою відповідальністю із статутним капіталом 200 млн гривень, 100% відсотків якого належить державі.

“Створення Фонду дозволить надавати часткові гарантії за кредитними зобов’язаннями суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства”, – зазначив Мельник.

Затверджено також статут Фонду.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві торік у листопаді. Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.