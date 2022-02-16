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Уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Статутний капітал ТОВ становить 200 млн гривень.

Уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Кабінет міністрів України схвалив сьогодні створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Фонд створено як небанківську фінансову установу з особливим статусом, у формі товариства з обмеженою відповідальністю із статутним капіталом 200 млн гривень, 100% відсотків якого належить державі.

“Створення Фонду дозволить надавати часткові гарантії за кредитними зобов’язаннями суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства”, – зазначив Мельник.

Затверджено також статут Фонду.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві торік у листопаді. Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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