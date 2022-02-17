МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди з ними

Путін ще у грудні допускав "військово-технічну відповідь" на дії", які можуть загрожувати Росії.

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало відповіді Росії для США щодо так званих гарантій безпеки. Документ містить 11 сторінок.

Зокрема Росія запропонувала США:

"виробити нове рівняння безпеки". Йдеться про ракети середньої та меншої дальності, які РФ розглядає як необхідний компонент нового "рівняння безпеки" із США.

вивести всі війська та озброєння США із центральної, східної, південно-східної Європи та Прибалтики;

надати конкретні пропозиції щодо змісту та форм юридичної відмови НАТО від розширення на схід.

МЗС РФ розкритикувало реакцію США і НАТО на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".

"Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно обрано "зручні" теми, які, своєю чергою, "перекручені" у бік створення переваг для США та їхніх союзників. Такий підхід, як і супутня риторика американських офіційних осіб, підкріплює обґрунтовані сумніви в тому, що у Вашингтоні справді віддані виправленню ситуації в галузі євробезпеки", – йдеться у документі.

Як наголосили у відомстві, якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

Окремо у документі згадано заяви Заходу у контексті кризи біля кордонів України.

"Ультимативні вимоги вивести війська з певних районів на російській території, які супроводжуються погрозами посилення санкцій, є неприйнятними і підривають перспективи досягнення реальних домовленостей", – сказано у відповіді МЗС РФ.

Зауважимо, що Путін ще у грудні на колегії Міноборони РФ допускав "військово-технічну відповідь" на дії", які можуть загрожувати Росії.

Нагадаємо, та тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

Пізніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що деталі письмової відповіді США на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" скоро стануть відомі широкому загалу. При цьому він зазначив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.

30 січня інформагентство Reuters повідомило, що МЗС Росії надіслало до НАТО новий запит з вимогою роз'яснити, як Північноатлантичний альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".