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Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Вона не має сили закону, але проголошує підтримку української незалежності та засудження воєнної агресії Росії. 

Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України
Фото: betterworldcampaign.org

Американський Сенат більшістю голосів ухвалив резолюцію щодо непохитної підтримки незалежності України. Сенатори засудили воєнну агресію Росії та нарощування військової міці.

Резолюція Сенату є декларативною і не має сили закону, пише Associated Press

Резолюція закликає американського президента Джо Байдена та уряд вичерпати всі інструменти, щоб відновити мир у Європі. Підкреслюється, що резолюція не повинна трактуватися як дозвіл на застосування воєнної сили проти Росії чи введення збройних сил США в Україну. 

Агентство відзначає, що Україна має потужних союзників у Сенаті. Однак поки що сенатори не розглядають закон щодо санкцій проти Росії, оскільки з Москвою намагаються вести перемовини у дипломатичній площині.

Сенатори заявляють, що амдіністрація Байдена може вводити санкції самостійно. 

Перед ухваленням резолюції раніше на цьому тижні лідери Сенату та профільних комітетів виступили з двопартійною заявою стосовно санкцій. Сенатори прагнуть до обʼєднаної демонстрації підтримки України. 

Нагадаємо, учора Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти у найближчі кілька днів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після вчорашніх масових ворожих обстрілів цивільної інфраструктури в зоні ООС заявив, що російська окупаційна адміністрація на Донбасі через можливе загострення готує евакуацію місцевого населення у деяких населених пунктах. Він наголосив: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного прав і не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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