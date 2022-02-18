Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Вона не має сили закону, але проголошує підтримку української незалежності та засудження воєнної агресії Росії.

Американський Сенат більшістю голосів ухвалив резолюцію щодо непохитної підтримки незалежності України. Сенатори засудили воєнну агресію Росії та нарощування військової міці.

Резолюція Сенату є декларативною і не має сили закону, пише Associated Press.

Резолюція закликає американського президента Джо Байдена та уряд вичерпати всі інструменти, щоб відновити мир у Європі. Підкреслюється, що резолюція не повинна трактуватися як дозвіл на застосування воєнної сили проти Росії чи введення збройних сил США в Україну.

Агентство відзначає, що Україна має потужних союзників у Сенаті. Однак поки що сенатори не розглядають закон щодо санкцій проти Росії, оскільки з Москвою намагаються вести перемовини у дипломатичній площині.

Сенатори заявляють, що амдіністрація Байдена може вводити санкції самостійно.

Перед ухваленням резолюції раніше на цьому тижні лідери Сенату та профільних комітетів виступили з двопартійною заявою стосовно санкцій. Сенатори прагнуть до обʼєднаної демонстрації підтримки України.

Нагадаємо, учора Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти у найближчі кілька днів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після вчорашніх масових ворожих обстрілів цивільної інфраструктури в зоні ООС заявив, що російська окупаційна адміністрація на Донбасі через можливе загострення готує евакуацію місцевого населення у деяких населених пунктах. Він наголосив: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного прав і не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців.