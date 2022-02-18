Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Американський Сенат більшістю голосів ухвалив резолюцію щодо непохитної підтримки незалежності України. Сенатори засудили воєнну агресію Росії та нарощування військової міці.
Резолюція Сенату є декларативною і не має сили закону, пише Associated Press.
Резолюція закликає американського президента Джо Байдена та уряд вичерпати всі інструменти, щоб відновити мир у Європі. Підкреслюється, що резолюція не повинна трактуватися як дозвіл на застосування воєнної сили проти Росії чи введення збройних сил США в Україну.
Агентство відзначає, що Україна має потужних союзників у Сенаті. Однак поки що сенатори не розглядають закон щодо санкцій проти Росії, оскільки з Москвою намагаються вести перемовини у дипломатичній площині.
Сенатори заявляють, що амдіністрація Байдена може вводити санкції самостійно.
Перед ухваленням резолюції раніше на цьому тижні лідери Сенату та профільних комітетів виступили з двопартійною заявою стосовно санкцій. Сенатори прагнуть до обʼєднаної демонстрації підтримки України.
Нагадаємо, учора Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти у найближчі кілька днів.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після вчорашніх масових ворожих обстрілів цивільної інфраструктури в зоні ООС заявив, що російська окупаційна адміністрація на Донбасі через можливе загострення готує евакуацію місцевого населення у деяких населених пунктах. Він наголосив: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного прав і не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців.