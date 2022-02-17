Великобританія скасувала "золоті візи" через "брудні гроші" з Росії

"Це лише початок відновленої боротьби з шахрайством та незаконним фінансуванням".

Великобританія скасувала програму видачі "золотих віз". Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни.

Як зазначається у повідомленні, цей механізм "не приносить користі мешканцям Великобританії і дає можливість корумпованій еліті отримати доступ до Сполученого Королівства".

За даними Reuters, відповідне рішення країна ухвалила через "побоювання щодо припливу незаконних російських грошей під час загострення напруженості між Москвою та Заходом через Україну".

Міністр внутрішніх справ в уряді Бориса Джонсона Пріті Патель заявила в четвер, що вона закрила систему Tier 1, яка пропонувала посвідку на проживання тим, хто інвестував у країну щонайменше 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,72 мільйона доларів).

"Це лише початок відновленої боротьби з шахрайством та незаконним фінансуванням", - написала Патель у Twitter.

"Я хочу забезпечити довіру британців до системи, зокрема зупинити корумповані еліти, які загрожують нашій національній безпеці та поширюють брудні гроші по наших містах", - додала вона.