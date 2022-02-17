Прем'єр Канади заявив, що хоче покласти край "COVID-протестам" в Оттаві

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що настав час припинити протести проти заходів влади щодо COVID-19. Акції громадськості тривають майже три тижні в канадській столиці, повідомляє "Інтерфакс".

"Наразі саме час зупинити цю незаконну та небезпечну активність... Вони (демонстранти - Ред.) – загроза нашій економіці та нашим відносинам з торговельними партнерами. Вони – загроза громадській безпеці", - наголосив Трюдо під час виступу в канадському парламенті.

На протести вийшли далекобійників, які виступили проти заходів, запроваджених для боротьби з поширенням COVID-19. Зокрема, велике невдоволення викликав закон, згідно з яким усі водії фур, що прибувають до Канади, мають бути вакциновані.

Мітингувальники закликали уряд піти у відставку.

Нагадаємо, повністю вакцинованим туристам, які прибувають до Великобританії, з 11 лютого не потрібно більше здавати тест на ковід.

У Польщі оголосили про "початок завершення" пандемії - з 11 лютого буде скасовано карантин після контакту із зараженою особою та "в’їздний" карантин.