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Країни ЄС обговорюють можливість виключення енергетики з-під санкцій щодо Росії, - Bloomberg

Ініціатором переговорів витупила Італія.

Країни ЄС обговорюють можливість виключення енергетики з-під санкцій щодо Росії, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Країни Євросоюзу за ініціативи Італії обговорюють можливість виключення енергетики з санкційного пакету, який може бути запроваджений щодо Росії у випадку агресії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з ситуацією.

"Країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину, Францію та Італію, тиснуть на блок за зачиненими дверима, щоб знайти шляхи захисту своїх економік у випадку, якщо західний альянс запровадить щодо Росії санкції через агресію, пов’язану з Україною", - йдеться у матеріалі видання.

Так, за інформацією співрозмовників агентства, уряд прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі веде переговори з партнерами у ЄС про те, як пом'якшити вплив санкції на ключові сектори економіки Італії. Серед іншого, обговорюється потенційне виключення енергетичного сектору з-під можливих санкцій.

Нагадаємо, 12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз завершив підготовку пакету "важких" для Росії санкцій на випадок її вторгнення в Україну. Що саме там буде – не повідомляється, але серед можливих обмежень – обмеження проти "Північного потоку-2". 

13 лютого посол Росії в Швеції заявив, що вони "с**ли на санкції Заходу".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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