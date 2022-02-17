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Росія вислала заступника посла США Гормана

У Держдепартаменті США розцінюють такі дії як крок до ескалації.

Росія вислала заступника посла США Гормана
Посольство США в Москві
Фото: weacom.ru

Влада Росії ухвалила рішення вислати з Москви другого за рангом дипломата в посольстві США заступника посла Барта Гормана.

У Держдепартаменті США називають цей крок "неспровокованим", розцінюють такі дії Росії як крок до ескалації і обіцяють вжити заходів у відповідь, передає Reuters.

"Ми закликаємо Росію припинити необґрунтовані висилки дипломатів США та інших співробітників, і натомість продуктивно працювати, щоб відновити функції наших [дипломатичних] місій. Зараз наявність на місцях необхідного дипломатичного персоналу для забезпечення контактів між нашими урядами є критично важливою, як ніколи раніше", – заявили в пресслужбі Держдепартаменту.

Повної ясності щодо причин вирішення російської влади поки що немає, але воно було прийняте на тлі загострення кризи навколо України, біля якої зараз сконцентровані війська РФ чисельністю понад 150 тисяч, пише Радіо Свобода.

Паралельно із цим США та Росія ведуть обговорення з приводу присутності та роботи їхніх дипломатичних місій у столицях обох держав. Торік у грудні Кремль заявив, що американські співробітники посольства США в Москві, які пропрацювали у ньому понад три роки, мають бути вислані назад до США.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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