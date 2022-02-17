Молдова може залишитися без російського газу

У Кишиневі заявили про ризик розриву контракту з "Газпромом".

"Газпром" може розірвати контракт із Кишиневом на постачання газу через аудит боргу, повідомляє "РБК".

Заборгованість молдавської компанії призвела до того, що у вересні 2021 року "Молдовагаз" не змогла укласти новий договір на поставку газу. У жовтні контракт таки продовжили. Кишинів зобов'язали погасити борг за минулі роки, а також провести незалежний аудит боргу. Наразі загальна сума становить 709 мільйонів доларів.

"Газпром" надіслав свої пропозиції щодо умов проведення аудиту молдовській компанії, та керівництво країни заявило, що хоче провести поглиблений аудит, а не бухгалтерський аналіз. Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину повідомив, що "існує ризик, що через це "Газпром" може розірвати чинний контракт".

Наразі Молдова вивчає альтернативні варіанти придбання газу.

Розрив контракту з "Газпромом" може також призвести і до проблем з постачанням електроенергії, адже Молдовська ДРЕС, яка постачає більшу її частину, працює на газі. Тому керівництво країни розглядає можливість закупівлі електроенергії в сусідніх країнах, використання мазуту та нарощування обсягів вироблення "зеленої енергії".

Нагадаємо, пресслужба "Молдовагазу" повідомила, що компанія розрахувалася з "Газпромом" "у повному обсязі оплату за природний газ, поставлений у першій половині січня 2022 року".

20 січня цього року парламент Молдови оголосив режим надзвичайної ситуації через погрози "Газпрому" припинити постачання блакитного палива.