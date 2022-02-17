Джонсон назвав обстріли окупантами дитсадка в Станиці Луганській операцією "під чужим прапором"

Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що сьогоднішній обстріл російськими найманцями дитсадка у Станиці Луганській був операцією росіян "під чужим прапором", яка покликана дискредитувати українців.

Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів, пише M irror .

Виступаючи під час візиту у Лінкольнширі, Джонсон сказав, що хотів би повідомити всім кращі новини, але мусить констатувати, що "картина продовжує бути дуже похмурою".

Британський прем’єр попередив, що найближчими днями Росія може розпочати більше таких операцій "під чужим прапором" як привід для вторгнення в Україну.

Джонсон наголосив, що відповіддю західних країн повинно бути посилення санкцій. Вони мають бути запроваджені " негайно у разі російського вторгнення".

У середині січня СNN повідомляло, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції під чужим прапором на сході України, щоб виправдати привід для вторгнення в Україну. У Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. Це може призвести до жертв не лише в Україні, а й у Росії.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило , що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити Україну.