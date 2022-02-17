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Окупанти обстрілювали Станицю Луганську протягом 40 хвилин, вогонь вівся прицільно, – СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею щодо вчинення терористичного акту. 

Окупанти обстрілювали Станицю Луганську протягом 40 хвилин, вогонь вівся прицільно, – СБУ
Фото: ssu.gov.ua/

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

17 лютого близько 9 ранку російські найманці відкрили вогонь по Станиці Луганській із великокаліберної артилерії та мінометів. Унаслідок цього було пошкоджено військову техінку та обʼєкти цивільної інфраструктури, а троє працівників дитячого садочка отримали контузії. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: ssu.gov.ua/

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні", – зазначили в Службі безпеки. 

Обстріл Станиці Луганської тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм. 

"За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці", – додали в спецслужбі. 

На місцях подій працюють оперативно-слідчі групи СБУ. Вони допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають та документують обставини злочинів окупантів. Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, крім цього ворог сьогодні обстріляв залізничну станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської. Також у центрі прифронтового міста Мар'їнка Донецької області впав снаряд. Поранено 65-річну жінку, котра була на автобусній зупинці.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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