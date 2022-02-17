Про це повідомили у Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації.
На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.
“Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску”, – йдеться у повідолменні.
Зараз без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.
“На місце зафіксувати результати обстрілу прибули представники Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області та відділу поліції № 4 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області”, – додали в адміністрації.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Відомо, що противник обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт.Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.
Оновлення. Як повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, під час обстрілу смт. Врубівка пошкоджено скління школи та шкільних майстерень, а також пошкоджено житлові будинки на вул. Шкільна.
За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.
"Наші колеги вирушили на місце події", - зазначив Каплін.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вранці 17 лютого обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської.
Сьогодні окупанти також обстріляли Станицю Луганську – ворожий снаряд потарпив у дитячий садок. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.
На сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook зазначено, що станом на 8 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.