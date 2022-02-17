Також перебито газопровід високого тиску, пошкоджено господарську споруду та приватний будинок.

Фото: facebook.com/popasnavca

Сьогодні близько 10:25 окупанти стріляли зі сторони окупованої території по смт. Врубівка Попаснянського району у Луганській області , один зі снарядів влучив у двір ліцею.

Про це повідомили у Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації.

На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

Фото: facebook.com/popasnavca

“Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску”, – йдеться у повідолменні.

Фото: facebook.com/popasnavca

Зараз без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Фото: facebook.com/popasnavca

“На місце зафіксувати результати обстрілу прибули представники Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області та відділу поліції № 4 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області”, – додали в адміністрації.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Фото: facebook.com/popasnavca

Відомо, що противник обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт.Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

Фото: facebook.com/popasnavca

Фото: facebook.com/popasnavca

Оновлення. Як повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, під час обстрілу смт. Врубівка пошкоджено скління школи та шкільних майстерень, а також пошкоджено житлові будинки на вул. Шкільна.

За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

"Наші колеги вирушили на місце події", - зазначив Каплін.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вранці 17 лютого обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської.

Сьогодні окупанти також обстріляли Станицю Луганську – ворожий снаряд потарпив у дитячий садок. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

На сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook зазначено, що станом на 8 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.