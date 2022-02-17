Лише у години пік: у КМДА розповіли,​ як працюватиме метро у разі бойових дій

У разі воєнної загрози для столиці Київський метрополітен перейде на обмежений режим роботи. Метро працюватиме тільки в час пік: по три години зранку та ввечері, – для перевезення працівників критичної інфраструктури. Решту часу метро використовуватимуть як укриття.

Наземну частину червоної гілки на лівому березі взагалі зупинять, заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Метро перевозитиме лише тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, вранці та ввечері, приблизно по три години в піковий час. Що стосується роботи Червоної гілки на лівому березі, вона буде зупинена, оскільки це відкрита ділянка. Але мешканці лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", – розповів посадовець, якого цитує пресслужба КМДА.

Кандибор зазначив, що київське метро забезпечене автономним живленням, має артезіанські свердловини для води та фільтрувальні установки для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизуючими затворами, є дефібрилятори.

За словами посадовця, вже розроблено спеціальні графіки руху поїздів у разі використання метрополітену в режимі укриття.

"Станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену. Що стосується роботи "червоної гілки" на лівому березі, то вона буде зупинена, так як вона є відкритою та найбільш ураженою, у випадку бомбардування чи ракетних атак", – пояснив він.

Зазначається, що для мешканців лівого берега будуть курсувати автобуси.

Весь вільний наземний транспорт планують використати для евакуації населення з Києва. Буде забезпечена посилена охорона мостів, аеропорту та під'їзних шляхів до об'єктів транспортної інфраструктури.

Раніше повідомляли, що в Києві створили комісію з питань евакуації населення. Столичні служби отримали інструкції та працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації воєнного характеру.