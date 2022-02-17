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Ажіотажу з оформлення закордонних паспортів українцями немає, – ДМС

Кількість оформлених з початку 2022 року документів є навіть меншою, ніж до пандемії коронавірусу.

Ажіотажу з оформлення закордонних паспортів українцями немає, – ДМС
Фото: dpsu.gov.ua

Ажіотажу з оформлення закордонних паспортів українців немає. Про це заявили у Державній міграційній службі

“Останнім часом у засобах масової інформації України поширюється інформація про те, що громадяни України масово оформляють паспорти для виїзду за кордон – нібито ажіотаж розпочався після початку евакуації громадян інших країн з України через зростання загрози з боку Російської Федерації”, – зазначили міграційники.

Міграційна служба проаналізовала ситуацію щодо кількості оформлених закордонних паспортів у період з 1 січня по 15 лютого 2022 року, а також аналогічні періоди 2019, 2020 та 2021 років.

“Як бачимо з графіку, ажіотажу на отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон не спостерігається. Натомість, кількість оформлених з початку 2022 року документів є навіть меншою, ніж у період до пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні”, – додали у ДМС.

Так, у період з 1 січня по 15 лютого 2022 року прийнято майже 325 тис. заяв, що на 98,8% більше, ніж у аналогічний період 2021 року. Але водночас ця кількість на 15,5% менша, ніж у 2020 році та на 38% менша, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, 12 лютого Німеччина закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення в країну російських військ. У січні це зробила Канада.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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