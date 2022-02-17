Лукашенко пообіцяв розмістити в Білорусі ядерну та "надядерну" зброю

"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники".

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що "у разі загроз із боку Заходу" в Білорусі буде роміщено ядерну зброю.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Після ознайомлення з перебігом білорусько-російських навчань "Союзна рішучість – 2022" на полігоні Осиповичський, Лукашенко наголосив, що якщо жодних загроз з боку недружніх країн не буде, то ядерна зброя не потрібна

"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а й ще надядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію. Але якщо для Білорусі не виходитиме жодних загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут 100 років не потрібна", – сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що домовився з Росією залишити в Білорусі російські ракетні комплекси "Іскандер" після навчань.

"Якщо Білорусі будуть потрібні якісь боєприпаси, їх залишать на білоруській території, щоб не тягати туди-сюди... Я сьогодні подивився: є кілька видів перспективної техніки, яка нам потрібна. "Іскандер" і не тільки. Ми будемо цю техніку закуповувати, і як подарунок отримаємо від своїх старших братів", – сказав Лукашенко.

При цьому, ще вчора міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей запевняв, що після навчань у Білорусі "не залишиться жодного російського військового та жодної одиниці бойової техніки".

Нагадаємо, в грудні минулого року на сайті Лукашенка опублікували текст поправок до Конституції, які планують винести на референдум у другій половині лютого 2022 року. Зокрема, з Конституції планують прибрати без'ядерний і нейтральний статус.

У випадку ухвалення змін до Конституції, Лукашенко зможе обратися ще двічі, а потім отримати недоторканість, оскільки людину, яка залишила посаду президента, не можна буде притягти "до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням ним президентських повноважень". І крім того, за ним довічно резервується місце у верхній палаті парламенту.