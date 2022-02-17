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Лукашенко пообіцяв розмістити в Білорусі ядерну та "надядерну" зброю

"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники".

Лукашенко пообіцяв розмістити в Білорусі ядерну та "надядерну" зброю
Фото: belta.by

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що "у разі загроз із боку Заходу" в Білорусі буде роміщено ядерну зброю.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Після ознайомлення з перебігом білорусько-російських навчань "Союзна рішучість – 2022" на полігоні Осиповичський, Лукашенко наголосив, що якщо жодних загроз з боку недружніх країн не буде, то ядерна зброя не потрібна

"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а й ще надядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію. Але якщо для Білорусі не виходитиме жодних загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут 100 років не потрібна", – сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що домовився з Росією залишити в Білорусі російські ракетні комплекси "Іскандер" після навчань.

"Якщо Білорусі будуть потрібні якісь боєприпаси, їх залишать на білоруській території, щоб не тягати туди-сюди... Я сьогодні подивився: є кілька видів перспективної техніки, яка нам потрібна. "Іскандер" і не тільки. Ми будемо цю техніку закуповувати, і як подарунок отримаємо від своїх старших братів", – сказав Лукашенко.

При цьому, ще вчора міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей запевняв, що після навчань у Білорусі "не залишиться жодного російського військового та жодної одиниці бойової техніки".

Нагадаємо, в грудні минулого року на сайті Лукашенка опублікували текст поправок до Конституції, які планують винести на референдум у другій половині лютого 2022 року. Зокрема, з Конституції планують прибрати без'ядерний і нейтральний статус.

У випадку ухвалення змін до Конституції, Лукашенко зможе обратися ще двічі, а потім отримати недоторканість, оскільки людину, яка залишила посаду президента, не можна буде притягти "до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням ним президентських повноважень". І крім того, за ним довічно резервується місце у верхній палаті парламенту.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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