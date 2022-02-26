У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ГоловнаСвіт

Кулеба спростував фейк роспропаганди про підготовку Україною "брудної зброї"

"Це - хворий фейк", - наголосив мініср закордонних справ.

Кулеба спростував фейк роспропаганди про підготовку Україною "брудної зброї"
Фото: скріншот відео

Мінітстр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ про те, що Україна нібито готує "брудну бомбу".

Про це він написав у Twitter.

"Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна готується скинути «брудну бомбу» на російську територію. Це - хворий фейк", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що Україна не має ядерної зброї, не веде жодної роботи щодо її створення або придбання.

"Ми є відповідальним членом ДНЯЗ", - додав Кулеба.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойшу  назвав "небезпечними" заяви президента України Володимира  Зеленського щодо ядерного озброєння. Шойгу заявив, що в України "ядерного потенціалу більше, ніж в Ірані та КНДР".

Насправді Зеленський  не говорив, що Україна збирається відновлювати ядерний статус. Він сказав:

"Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також", – зазначив він. 

Водночас в України є право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. "З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. І безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте", – зазначив він.

Нагадаємо, у 2018 році  Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних зборів. Він заявив, що в РФ створена й успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту".

Під час промови Путіна показали 3D-ролик запуску балістичної ракети "Сармат", оснащеної системою подолання протиракетної оборони. Російський президент звинуватив США у розвитку систем ПРО по всьому світу і заявив, що російська оборонна промисловість не стоїть на місці і придумує способи подолання цих систем.

Пізніше президент РФ заявив, що у випадку ядерної війни, росіяни "як мученики потраплять у рай, а всі інші - просто здохнуть".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також