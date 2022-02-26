Кулеба спростував фейк роспропаганди про підготовку Україною "брудної зброї"

Мінітстр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ про те, що Україна нібито готує "брудну бомбу".

Про це він написав у Twitter.

"Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна готується скинути «брудну бомбу» на російську територію. Це - хворий фейк", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що Україна не має ядерної зброї, не веде жодної роботи щодо її створення або придбання.

"Ми є відповідальним членом ДНЯЗ", - додав Кулеба.

Russian propaganda has gone off the rails and speculates Ukraine might be preparing to drop a ‘dirty bomb’ on the Russian territory. This is a sick fake. Ukraine doesn’t have nuclear weapons, doesn’t conduct any work to create/acquire them. We are a responsible member of the NPT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойшу назвав "небезпечними" заяви президента України Володимира Зеленського щодо ядерного озброєння. Шойгу заявив, що в України "ядерного потенціалу більше, ніж в Ірані та КНДР".

Насправді Зеленський не говорив, що Україна збирається відновлювати ядерний статус. Він сказав:

"Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також", – зазначив він.

Водночас в України є право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. "З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. І безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте", – зазначив він.

Нагадаємо, у 2018 році Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних зборів. Він заявив, що в РФ створена й успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту".

Під час промови Путіна показали 3D-ролик запуску балістичної ракети "Сармат", оснащеної системою подолання протиракетної оборони. Російський президент звинуватив США у розвитку систем ПРО по всьому світу і заявив, що російська оборонна промисловість не стоїть на місці і придумує способи подолання цих систем.

Пізніше президент РФ заявив, що у випадку ядерної війни, росіяни "як мученики потраплять у рай, а всі інші - просто здохнуть".