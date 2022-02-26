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Орбан підтримав відключення Росії від SWIFT, – премʼєр Польщі

Моравецький поговорив із угорським колегою щодо підтримки України. 

Орбан підтримав відключення Росії від SWIFT, – премʼєр Польщі
Моравецький
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про згоду угорського колеги на відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

У Twitter він зазначив, що Віктор Орбан запевнив його в своїй підтримці санкцій проти РФ, зкорема й блокування SWIFTу.

"Сьогодні я знову розмовляв із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнивмене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі про блокування системи SWIFT", – зазначив він. 

Угорщина лишалася одним зі скептиків щодо пропозиції відключити Росію від міжнародної платіжної системи, навіть після того, як РФ почала з Україною повномасштабну війну. Також не погоджувався Кіпр, але Україні вдалося досягти і його згоди

Для відключення потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу і США. 

SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків зі США, з Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Воно доставляє безпечні повідомлення більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у більш ніж 200 країнах і територіях.

SWIFT заблокував доступ до країни лише раз у своїй історії: у 2012 році за допомогою директиви ЄС він заблокував Іран у рамках низки заходів, спрямованих на стримування ядерної програми Ісламської Республіки.

Президент України Володимир Зеленський у ранковому зверненні висловлював сподівання, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення від SWIFT. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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