Орбан підтримав відключення Росії від SWIFT, – премʼєр Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про згоду угорського колеги на відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

У Twitter він зазначив, що Віктор Орбан запевнив його в своїй підтримці санкцій проти РФ, зкорема й блокування SWIFTу.

"Сьогодні я знову розмовляв із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнивмене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі про блокування системи SWIFT", – зазначив він.

Rozmawiałem dzisiaj ponownie z premierem Węgier V. Orbanem. I po raz kolejny zapewnił mnie o poparciu dla daleko idących sankcji skierowanych wobec Rosji. W tym także o zablokowaniu systemu SWIFT. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 26, 2022

Угорщина лишалася одним зі скептиків щодо пропозиції відключити Росію від міжнародної платіжної системи, навіть після того, як РФ почала з Україною повномасштабну війну. Також не погоджувався Кіпр, але Україні вдалося досягти і його згоди.

Для відключення потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу і США.

SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків зі США, з Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Воно доставляє безпечні повідомлення більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у більш ніж 200 країнах і територіях.

SWIFT заблокував доступ до країни лише раз у своїй історії: у 2012 році за допомогою директиви ЄС він заблокував Іран у рамках низки заходів, спрямованих на стримування ядерної програми Ісламської Республіки.

Президент України Володимир Зеленський у ранковому зверненні висловлював сподівання, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення від SWIFT.