"Початок нової сторінки в історії наших держав", – Зеленський поговорив із премʼєром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі.

У Twitter президент повідомив, що почалася нова сторінка в історії двох країн.

"Щойно Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", – зазначив глава держави.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Нагадаємо, вчора розмова між президентом і премʼєром не відбулася, оскільки в час, на який її було заплановано, в Україні тривали запеклі бої з російськими окупантами. Драгі сказав, що Зеленський не зателефонував йому, попри домовленість, і що він "укрився в якійсь частині Києва".

Президент відповів, що наступного разу спробує посунути графік війни, щоб поговорити з ним у конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей.