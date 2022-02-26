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"Початок нової сторінки в історії наших держав", – Зеленський поговорив із премʼєром Італії

Драгі підтвердив підтримку відключення Росії від SWIFT.

"Початок нової сторінки в історії наших держав", – Зеленський поговорив із премʼєром Італії
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі.

У Twitter президент повідомив, що почалася нова сторінка в історії двох країн. 

"Щойно Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора розмова між президентом і премʼєром не відбулася, оскільки в час, на який її було заплановано, в Україні тривали запеклі бої з російськими окупантами. Драгі сказав, що Зеленський не зателефонував йому, попри домовленість, і що він "укрився в якійсь частині Києва".

Президент відповів, що наступного разу спробує посунути графік війни, щоб поговорити з ним у конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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