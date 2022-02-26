Україна вистояла і успішно відбиває атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах і районах держави.

Про це в третій день розвʼязаної Росією війни повідомив президент Володимир Зеленський.

"Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави й поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум. Вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житлових кварталах, зокрема з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя.

"Кажу це максимально відверто: народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі. Це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив це сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляєн, Еммануелем Макроном", – додав він.

До України вже йде оборонна зброя та обладнання. Вже є повна підтримка країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFTу.

"Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності боронити свою Батьківщину, захищати Європу", – підкреслив глава держави.

Окупанти отримують жорстку відсіч у кожному місті.

"Умань, Одеса, Херсон, Миколаїв, Донбас, Харків, Суми, Чернігів, Київ – всюди, де ворог вбиває наших людей, Збройні Сили України роблять усе, щоб зупинити й знищити окупантів. Львів та інші міста Західної та Центральної України, які піддаються атакам з повітря, тримаються стійко. Кожному українцю треба пам'ятати одне. Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, – повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде багато роботи, щоб відбудувати її!" – закликав президент.

Допомагати можуть українці і за кордоном.

"Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю! Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом. Всім, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви – герої!" – звернувся глава держави.

Зеленський вже ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Він ціною власного життя він підірвав міст, щоб ворог не просунувся далі.

"А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что есть выступления против войны. Мы знаем, что многие в России сейчас шокированы подлостью и жестокостью российской власти. Это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лии Ахеджаковой, Валерию Меладзе и тысячам, тысячам других россиян, чья совесть громко звучит. Просто остановите тех, кто лжет вам. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире – в мире глобальном, в мире человеческом", – звернувся президент України.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.