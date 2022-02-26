У Києві диверсанти можуть пересуватися на захоплених авто Нацполіції

У Києві російські диверсанти можуть діяти під прикриттям захопленого транспорту Національної поліції України.

Про це у Facebook написав речник бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський.

"Оперативна інформація: в Києві діють диверсанти РФ. Вони можуть користуватися захопленим транспортом, зокрема нацполіції. Їхнє завдання - деморалізувати і сіяти хаос, ми вже з цим стикалися. Ці камікадзе під'їжджають до позицій наших вояків і відкривають неочікуваний вогонь на ходу. Потім як правило дохнуть", - написав Старський.

Раніше у Нацгвардії повідомили, що ДРГ росіян намагаються висадитися на лівому березі Києва.

Як заявив мер Віталій Кличко, Київ пережив складну ніч, але російських військ зараз у столиці немає. Однак у столиці можуть бути диверсійні групи росіян. Ворог намагається прорватись у місто, зокрема, з боку Гостомеля і Житомира.

Метро Києва перейшло в режим укриття. Перевезень поки що не буде.

Нагадаємо, що російські війська станом на ранок 26 лютого мають понад 3,5 тисяч загиблих і майже 200 полонених.