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Ворог тимчасово окупував Станицю Луганську

Також захоплено ще два населені пункти. 

Ворог тимчасово окупував Станицю Луганську
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Ворожі російські військові окупували Станицю Луганську. 

Інформацію підтвердили в пресцентрі ОПУ та на сторінці Луганської ОДА у Facebook. Крім того, росіяни тимчасово захопили Кримське та Марківку. 

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook станом на 11:30 повідомив, що в Сєвєродонецьку місто готується до оборони. Бомбосховища готові, мешканці мають лишатися в укриттях.

У Лисичанську тихо, вокзал готовий приймати потяги для евакуації. У Рубіжному, Попасній, Щасті теж тихо. У Щасті поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки що не встановлена.

"Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно", – зазначив голова ВЦА.

Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді задовільна. Новоайдар – тихо. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання. Муратове – намагаються налагодити зв'язок. 

"Старобільськ: поки що тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів", – йдеться в повідомленні. 

Сватове і Новопсков – тихо.  

Ворог штурмував Станицю Луганську від початку повномасштабного наступу на Україну, від ранку 24 лютого. Місто чинило спротив. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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