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ДРГ росіян намагаються висадитися на лівому березі Києва, Нацгвардія стрілятиме на ураження

Нацгвардійці стрілятимуть по всіх цілях, що виїдуть на мости через Дніпро.

ДРГ росіян намагаються висадитися на лівому березі Києва, Нацгвардія стрілятиме на ураження
Фото: ЕРА/UPG

Диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються проникнути в лівобережну частину Києва.

Про це повідомили в Національній гвардії.

"ДРГ противника постійно працює і робить спроби висадки на лівому березі Києва. Українські військові та правоохоронці тримають під контролем усі мости, що об'єднують лівий і правий береги та будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега!" - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії уточнили, що просять усіх громадян залишатися в безпечних місцях і не намагатися перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.

Як заявив мер Віталій Кличко, Київ пережив складну ніч, але російських військ зараз у столиці немає. Однак у столиці можуть бути диверсійні групи росіян. Ворог намагається прорватись у місто, зокрема, з боку Гостомеля і Житомира. 

Метро Києва перейшло в режим укриття. Перевезень поки що не буде.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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