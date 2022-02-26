ДРГ росіян намагаються висадитися на лівому березі Києва, Нацгвардія стрілятиме на ураження

Нацгвардійці стрілятимуть по всіх цілях, що виїдуть на мости через Дніпро.

Диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються проникнути в лівобережну частину Києва.

Про це повідомили в Національній гвардії.

"ДРГ противника постійно працює і робить спроби висадки на лівому березі Києва. Українські військові та правоохоронці тримають під контролем усі мости, що об'єднують лівий і правий береги та будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега!" - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії уточнили, що просять усіх громадян залишатися в безпечних місцях і не намагатися перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.

Як заявив мер Віталій Кличко, Київ пережив складну ніч, але російських військ зараз у столиці немає. Однак у столиці можуть бути диверсійні групи росіян. Ворог намагається прорватись у місто, зокрема, з боку Гостомеля і Житомира.

Метро Києва перейшло в режим укриття. Перевезень поки що не буде.