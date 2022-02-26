Він зробив свій допис після ракетного обстрілу багатоповерхівки у Києві.

Керівник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає від світової спільноти повністю ізолювати Росію, вислати послів, ввести нафтове ембарго та зруйнувати економіку агресора.

Про це міністр написав у Twitter.

"Київ, наше чудове, мирне місто, пережив ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ, ракет. Одна з них врізалась в житлову квартиру в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, нафтове ембарго, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських військових злочинців", - написав Кулеба.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Нагадаємо, що у Києві окупанти вранці 26 лютого вдарили ракетою по житловому будинку на проспекті Лобановського, 6-а. Загоряння у будинку ліквідовано. Однак існує загроза руйнування 22–23 поверхів.

Також відомо, що після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.