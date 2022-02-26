Над Херсоном український прапор, працюють тролейбуси, - мер

Україна контролює Херсон, транспорт працює, з водопостачанням проблем немає.
Про це у Facebook написав мер міста Ігор Колихаєв.
"Над Херсоном український прапор! Місто працює і живе. О 6.30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Устигаємо потрохи навіть прибирати місто. З продуктами і хлібом питання вирішуване, стежите за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради. Водопостачання в звичайному режимі. Про "воду по годиннику" - фейк. Усі аварії намагаємося усувати оперативно", - написав мер.
Також, за його словами, вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків.
Вдень 25 лютого повідомлялося, що після запеклих боїв втрачено контроль над переправою до Херсона.