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Українські війська відстоюють кордони Харкова, людей просять не виходити з укриттів, - Синєгубов

Очікується масивний обстріл з ворожої артилерії та літаків.

Українські війська відстоюють кордони Харкова, людей просять не виходити з укриттів, - Синєгубов
Фото: poltava.to

Українські війська відстоюють кордони Харкова, наразі перекриті всі напрямки. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Він зазначив, що вчора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. Кілька ворожих танків зайшли у Харків, але були знищені.

За словами Синєгубова, артилерія працювала по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню. Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. Є постраждалі.

"Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Їх мета - завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових!" - зазначив голова ОДА.

Також фіксуються випадки пошкоджень газогонів, електромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт.

Людей просять не виходити з укриттів і залишатися вдома. Очікується масивний обстріл наших позицій з ворожої артилерії та літаків.

Також Синєгубов повідомив про великі втрати з боку окупанта - знищено більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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