Російські дрони активно ведуть розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю, - Держприкордонслужба

Російські дрони намагаються активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Над ранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай", - зазначається в повідомленні.

По повітряних порушниках у разі наближення відкривається вогонь, і про кожен з них інформують Командування Повітряних сил ЗСУ, зазначили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій Куроп’ятніков» був атакований безпілотним літальним апаратом. Він був знешкоджений.