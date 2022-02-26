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Держспецзв'язок пояснює, як відрізнити техніку російських окупантів від української

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового.

Держспецзв'язок пояснює, як відрізнити техніку російських окупантів від української
Фото: facebook.com/dsszzi

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснює, яким чином громадяни можуть відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового. Крім того, техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • Коса лінію на кузові – на Херсон;
  • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці); Нині така техніка з-під Сум їде на Київ;
  • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ і Краматорськ;
  • Коло – для мобільного резерву.

Що робити, якщо побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті "Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine".

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте в соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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