Держспецзв'язок пояснює, як відрізнити техніку російських окупантів від української

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснює, яким чином громадяни можуть відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового. Крім того, техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

Коса лінію на кузові – на Херсон;

Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці); Нині така техніка з-під Сум їде на Київ;

Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ і Краматорськ;

Коло – для мобільного резерву.

Що робити, якщо побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті "Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine".

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте в соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.