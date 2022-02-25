У Києві затримали російських диверсантів, які прийшли до рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій і просили дати їм одяг рятувальників.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Отже, кияни, а разом із ними уся Україна, маємо для вас дві новини: погану і хорошу. Погана полягає в тому, що ворог підступно намагається проникнути в наші міста. Хоча стоп, хіба це новина? Ні. Це наше сьогодення. На жаль. Проте є й добра новина: нічого у них не вийде. І маємо чим вас порадувати", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС повідомили, що сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали "гості", які представилися бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їхній достовірності.
"Були вони в нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще - у пожежні бойовки. Це офіційний канал, тому передати усі слова, які одразу на це дивне прохання подумались нашим хлопцям, ми передати не можемо. Проте рятувальники нікого не лишають у біді, тому, звичайно, знайшли для гостей старий одяг. А паралельно подзвонили в поліцію", - повідомили рятувальники.
"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І, звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали. І смішно, і грішно, і страшно... Тож, друзі, закликаємо усіх бути пильними! Зараз такий важкий час, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення... Ще й штані з собою наші прихопили!" - додали в ДСНС.
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Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.
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