"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу".

У Києві затримали російських диверсантів, які прийшли до рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій і просили дати їм одяг рятувальників.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Отже, кияни, а разом із ними уся Україна, маємо для вас дві новини: погану і хорошу. Погана полягає в тому, що ворог підступно намагається проникнути в наші міста. Хоча стоп, хіба це новина? Ні. Це наше сьогодення. На жаль. Проте є й добра новина: нічого у них не вийде. І маємо чим вас порадувати", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали "гості", які представилися бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їхній достовірності.

"Були вони в нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще - у пожежні бойовки. Це офіційний канал, тому передати усі слова, які одразу на це дивне прохання подумались нашим хлопцям, ми передати не можемо. Проте рятувальники нікого не лишають у біді, тому, звичайно, знайшли для гостей старий одяг. А паралельно подзвонили в поліцію", - повідомили рятувальники.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І, звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали. І смішно, і грішно, і страшно... Тож, друзі, закликаємо усіх бути пильними! Зараз такий важкий час, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення... Ще й штані з собою наші прихопили!" - додали в ДСНС.

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