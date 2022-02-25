Батальйони територіальної оборони Києва отримали NLAW.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

“Welcome to hell”, – написали військові англійською.

Як пише Армія інфо, NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) – шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності. Комплекс розроблений компанією SAAB (Швеція).

Має дальність стрільби до 800 м, вага – 12,5 кг. Час, необхідний для активації системи й відкриття вогню, становить 2-3 секунди.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що майже всю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Він заявив, що невдовзі Україна має отримати додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів.

Потім у своєму Twitter-акаунті міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна розпочала передачу зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Джо Байденом про посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію.

На тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ західні партнери надали Україні тисячі тонн військової допомоги, зокрема джавеліни, стінгери та іншу оборонну зброю.