Резніков підписав термінову телеграму про 30%-ве підвищення зарплатні військовим

Грошове забезпечення з 1 березня збільшать на третину всім військовим.

Міністр оборони Олексій Резніков підписав термінову телеграму про підвищення грошового забезпечення українським військовим на 30% із 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, 25 лютого, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову Телеграму, якою передбачено з 1 березня 2022 року підняття військовослужбовцям Збройних Сил України грошового забезпечення. Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%", – йдеться у повідомленні.

Крім того, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

"Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов'язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання", – наголошують у Міноборони.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт для збільшення видатків на оборону у звʼязку з посиленою збройною агресією Росії проти України.

Документ збільшує утричі грошове забезпечення для військових на першій лінії фронту. Збільшуються всі видатки на закупівлю озброєння і військово-промисловий комплекс.