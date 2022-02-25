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Росія пустила в хід усі сили, резервів немає, - Арестович

Радник глави Офісу президента повідомив, що сьогодні військове керівництво РФ "пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі".

Росія пустила в хід усі сили, резервів немає, - Арестович
Олексій Арестович
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своїй Facebook-сторінці заявив, що "російське військове керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі".

"Резервів у них більше немає", - наголосив Арестович.

Він повідомив, що, "за американськими даними, РФ використала проти нас 160 ракет цього типу, що означає, що скоро удари стануть скромнішими - просто немає необхідної кількості ракет".

"Із запасів у росіян залишилися морська десантна операція та удар важкими стратегічними бомбардувальниками (схоже буде на звичний обстріл «Калібрами»)", - додав радник глави ОП.

За словами Олексія Арестовича, з'явилися перші заяви від Кремля про "можливі нові Мінські переговори".

"Переговори завжди означають, що противник почав якщо не видихатись, то замислюватись. І я його розумію десь. Бурі та натиску не виходить (особливо через підірвані мости). А найбільші втрати, починаючи з 1945 року, виходять", - підкреслив Арестович.

Він наголосив, що упродовж найближчої доби "розмови Кремля про переговори і закріплення досягнутих позицій можуть набути все більш виразних ноток".

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що втрати з боку окупаційних військ Російської Федерації сягають понад тисячу осіб. Станом на 15:00 25 лютого орієнтовні втрати живої сили ворога становлять 2800 осіб. Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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