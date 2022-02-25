Вогнеборці ліквідували наслідки нальоту крилатої ракети на Житомирщині. Ворог влучив у елеватор, де зберігалося насіння соняшнику.

Фото: ДСНС

Як повідомляє пресслужба ДСНС, о13:15 25 лютого у с. Радчиці Коростенського району стався наліт крилатої ракети, внаслідок якого пошкоджено конструкцію елеватора. Зайнялося насіння соняшника на площі 20 кв. м.

Пожежу ліквідували майже через дів години.

Загиблих та травмованих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у багатоповерхівці в Чугуєві на Харківщині. Загинув підліток.