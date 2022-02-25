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НБУ відкликає ліцензії і ліквідовує російські банки в Україні

"Не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували оперувати грошима українців", - повідомили в Нацбанку.

НБУ відкликає ліцензії і ліквідовує російські банки в Україні
Фото: ua.news

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківські ліцензії та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Як ідеться на сайті НБУ, в перелік потрапили:

  • АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбербанк Росії";
  • ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", - зауважив глава НБУ Кирило Шевченко

За інформацією Нацбанку, Росія "є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ "Сбербанк Росії" (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ". Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва". 

Нагадаємо, 24 лютого Мінфін США оголосив, що вживає "безпрецедентних заходів" проти двох найбільших фінансових установ Росії – "Сбербанку Росії" та банку "ВТБ", а також ще трьох важливих для економіки агресора банків.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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