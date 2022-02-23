У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі, – НБУ

У разі введення надзвичайного стану в Україні банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

"Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі", – йдеться у ньому.

НБУ запевняє, що має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Нагадаємо, рішення про впровадження надзвичайного стану по всій країні, крім Луганської і Донецької областей, Верховна Рада буде ухвалювати сьогодні увечері. Докладно про те, що він передбачає, читайте в драфті указу, що є в розпорядженні LB.