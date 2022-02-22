Купівля Нацбанком ОВДП є виправданою на тлі російської агресії, – Ломакович

НБУ не купує облігацій внутрішньої державної позики, як це робив в 2014-15 році.

Купівля Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики є виправданою на тлі російської агресії.

Про це під час презентації дослідження “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році: криза монетарного режиму” в Інституті Горшеніна заявив радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute і співавтор дослідження Віталій Ломакович.

Він зазначив, що НБУ не купує ОВДП, як це робив в 2014-15 році, а зараз, під час активізації російської агресії, це б допомогло українській економіці вистояти.

“Давайте ми згадаємо 2014-2015 рік – початок російської агресії, режим Януковича залишив практично порожню казну після керування державою. Тоді Національний банк підтримував Мінфін шляхом викупу ОВДП на вторинному ринку”, – сказав Ломакович.

“Це реально допомогло державі вистояти у той час, профінансувати сектор оборони і налагодити адекватну роботу казначейства. Сьогодні, і вчора, і рік тому, і два роки тому Національний банк категорично заявляє, що вони не будуть викуповувати ОВДП”, – підкреслив він.

За його словами, державні цінні папери купують багато центральних банків у світі.

"Уряду дуже важко робити запозичення, бо ринки негативно реагують на те, коли держава Україна, яка зазнала акту агресії зі сторони Росії, виходить на зовнішні ринки запозичень. Зараз нам допомагає макрофін від Європейської комісії, гарантії держказначейства США і мав би допомагати наш рідний регулятор НБУ шляхом викупу ОВДП на вторинному ринку”, – додав Ломакович.

Він зазначив, що Нацбанк посилається на статтю у законі про НБУ, яка нібито забороняє йому це робити і забуває про три статті (25, 29 і 42), які дозволяють.

“Ми це робили у 2014-2015 році і це допомогло Україні. Зараз такий самий виклик, може навіть більше. Я вважаю, що це позиція дуже не патріотична і дуже антинаціональна”, – підсумував радник міністра фінансів України.

Нагадаємо, 1 лютого в Україні продали облігацій на майже 214 мільйонів гривень. На попередньому аукціоні, який відбувся 25 січня, до державного бюджету вдалося залучити значно більше коштів - 2,8 мільярда гривень.