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1 лютого в Україні продали облігацій на майже 214 мільйонів гривень

На попередньому аукціоні, який відбувся 25 січня, до державного бюджету вдалося залучити значно більше коштів - 2,8 мільярда гривень.

1 лютого в Україні продали облігацій на майже 214 мільйонів гривень
Фото: Пресслужба Міністерства фінансів України

1 лютого Міністерство фінансів виставило на аукціон цінні папери, номіновані в гривні з терміном обігу 6 місяців, один, півтора і два роки, а також у доларах США з терміном обігу 1 рік.

Продаж цих облігацій внутрішньої державної позики проводять для того, щоб наповнити держскарбницю.

"Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 11,50%, а за 2-річними - 13,00%. Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 1,5-річні ОВДП в гривні, в результаті чого аукціони не відбулися, - повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. - Середньозважена дохідність за 1-річними доларовими паперами склала 3,7%."

За підсумками аукціону 1 лютого вдалося залучити 213,8 мільйона гривень. На аукціоні 25 січня державний бюджет поповнили 2,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, курс українських єврооблігацій в січні цього року зріс на 2,5-5,2% після появи новин про підтримку України міжнародною спільнотою в протидії російській агресії.

Віра Перун, Автор новин
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