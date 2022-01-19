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Українські єврооблігації подорожчали після різкого падіння

Курс єврооблігацій України зріс на новинах про підтримку України та м'якіші заяви з РФ.

Українські єврооблігації подорожчали після різкого падіння
Фото: EPA/UPG

Котирування єврооблігацій України у середу, 19 січня зросли на 2,5-5,2% після трьох днів сильного падіння.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року знизилася з 23,5% до 19,1%, а паперів із погашенням у 2023 році – з 16,1% до 13% річних.

Єврооблігації з погашенням у 2024-2025 роках показали зниження ставок на 1,9 та 1,6 процентного пункту (п. п.) відповідно – приблизно до 13,7% та 12,3%, папери з погашенням у 2026-2027 роках - на 1,2-1 п. п., приблизно до 11,4% та 10,9% відповідно.

Дохідність до погашення "найдовших" паперів із погашенням у 2032 році повернулася на рівень нижче ніж 10% - до 9,8% замість 10,5% напередодні.

Зазначається, що курс єврооблігацій України зріс на новинах про підтримку України та м'якіші заяви з РФ.

Подорожчали в середу також ВВП-варанти України, але незначно – на 0,2%, до 73,7% від номіналу.

Тим часом на ринку акцій українських компаній позитивну динаміку показали лише акції гірничорудної компанії Ferrexpo, що котируються на Лондонській фондовій біржі (LSE), чиї залізорудні активи розташовані в Полтавській області: після падіння за три попередні дні на 20% у середу вони подорожчали на 2,8%.

Нагадаємо, що Росія вимагає від НАТО відмовитися від розширення на схід і може напасти на Україну, щоб не допустити її вступу до Альянсу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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