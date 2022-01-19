Федоров і МТСБУ заявили про відновлення доступу до полісів "автоцивілки" після кібератаки

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомили про відновлення роботи сервісу перевірки "автоцивілки", який постраждав внаслідок хакерської атаки у ніч з 13 на 14 січня.

Перевірити чинність полісу можна на сайті МТСБУ. Крім того, Федоров в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив, що їх знову почала підтягувати "Дія".

"Учора запрацювала "автоцивілка", що вже відображається в "Дії". Це окремий продукт, але потрібен був додатковий час його власникам, щоб відновити. І сьогодні "автоцивілка" активно відображається в "Дії", - сказав Федоров.

Він учергове наголосив, що хакери атакували сайти, а не реєстри, тому витоку персональних даних не сталося.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Сайти МТСБУ також потрапили під атаку хакерів, але при цьому реєстр з особистими даними та інформацією про поліси страхування не був пошкоджений.