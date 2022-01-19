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Ціна нафти Brent перевищила $89 за барель уперше з жовтня 2014

 Вартість нафти зростає на тлі посилення напруги на Близькому Сході.

Ціна нафти Brent перевищила $89 за барель уперше з жовтня 2014
Фото: EPA/UPG

Ціна на нафту марки Brent вранці 19 січня перевищила 89 доларів США за барель.

Як свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 0,60% – до 89,03 долара за барель. Востаннє вартість нафти досягала таких позначок у жовтні 2014 року. 

Днем раніше ф'ючерси на Brent також досягли максимуму з жовтня 2014 року – $88 за барель.

Тим часом ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 1,80% – до 86,36 долара за барель

Раніше Bloomberg пов'язав подорожчання нафти із посиленням геополітичної напруги на Близькому Сході. Певну роль відіграло й ослаблення побоювань щодо впливу омікрон-штаму коронавірусу на попит.

Нагадаємо, що під час останнього піку в жовтні 2021 року ціни на Brent сягали 85 доларів, після чого пішов відкат до 70 доларів. З початку грудня вартість нафти знову почала збільшуватися.

Рік тому, у січні 2021-го, нафта коштувала близько 55 доларів за барель.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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