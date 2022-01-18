На Чернігівщині відновлять міст на одній з ключових трас області

У Чернігівській області капітально ремонтують міст через річку Тетева на трасі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка. Одночасно з ремонтом міст суттєво розширять, інформує Укравтодор.

Ремонтні роботи за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почали наприкінці 2021 року.

«Наразі, коли дозволяють погодні умови, поступово проводиться бетонування ростверків та додаткових опор. Міст завдовжки 48,65 м збудований 1973 року. Матеріал – попередньо напружений залізобетон. Ширина – 7,1 м, тротуари – 1,5 м», - розповіли в Укравтодорі.

Крім того, що міст перебував у передаварійному стані, він ще недостатньо широкий для одночасного проїзду двох автомобілів.

«У рамках капремонту міст буде розширений до 11 метрів, з яких 8 займатиме проїзна частина. У процесі оновлення штучної споруди будуть проведені роботи: демонтаж старих конструкцій, встановлені буронабивні палі, влаштована монолітна прогонова будова, змонтована система водовідводу, оновлені покриття, облаштовані технологічні проходи», - йдеться у повідомленні.

На період ремонту рух мостом не перекривають, але попереджають водіїв про обмеження швидкості.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, за 2 роки програми «Велике будівництво» було оновлено та збудовано 560 мостів і мостових переходів. У планах на наступні 2 роки – зробити ще 810 таких споруд.