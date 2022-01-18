Microsoft купує розробника ігор Activision Blizzard за $68,7 млрд

Корпорація Microsoft у вівторок, 18 січня, оголосила про придбання компанії Activision Blizzard, відомої за іграми Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Candy Crush тощо.

Вартість угоди становить 68,7 млрд доларів, повідомляється на сайті Microsoft.

Це на третину більше ринкової вартості Activision Blizzard. Microsoft збирається викупити компанію, виходячи з вартості 95 доларів за акцію, хоча досі вони торгувалися на рівні близько 65 доларів.

Угоду планують закрити в 2023 фіскальному році, який починається у вересні. Якщо вона отримає погодження регуляторних органів США, Microsoft стане третім за величиною розробником ігор у світі після Tencent і Sony, а ігри Activision Blizzard увійдуть до бібліотеки Game Pass, яка працює за принципом підписки.

Activision Blizzard буде підпорядковуватися Філу Спенсер як голові Microsoft Gaming, але при цьому гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік збереже свою посаду.

Минулого року Котік потрапив до гучного скандалу через токсичну атмосферу в компанії. Журналісти з'ясували, що він заплющував очі на постійні конфлікти, виявляв жорстокість по відношенню до співробітниць, захищав тих, хто їх домагався, та допомагав зам'яти кримінальні справи щодо харасменту.

При цьому він вважається одним з найкращих менеджерів у ігровій індустрії.