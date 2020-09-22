Microsoft за рекордну суму купує одного з найбільших виробників відеоігр Bethesda Softworks

Корпорація Microsoft оголосила про купівлю ZeniMax Media - материнської компанії одного з найбільших виробників відеоігор Bethesda Softworks, яка випускає The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Quake, Wolfenstein, DOOM та інші ігри.

Вартість угоди становить рекордну для ігрової галузі суму в $7,5 млрд. Таким чином Bethesda долучається до Xbox. Про укладення угоди повідомили на офіційному сайті Bethesda.

"Microsoft - чудовий партнер, який пропонує доступ до ресурсів, котрі зроблять нас ще кращим розробником та видавцем. Ми вважаємо, що ви зможете грати в ще кращі ігри. Простіше кажучи, нам здається, що зміни - важлива частина покращення", - зазначається у релізі компанії.

Фото: bethesda.net

У Bethesda також зазначили, що компанія має тривалу історію співробітництва з Microsoft та поділяє більшість основних принципів.

Нагадаємо, що на початку серпня Microsoft підтвердив намір купити популярний додаток TikTok. Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб угоду закрили до 15 вересня, інакше TikTok заблокують у США.

На початку вересня китайська компанія ByteDance відмовилася продавати корпорації Microsoft американський сегмент соцмережі TikTok.

Згодом стало відомо, що американський сегмент TikTok купить корпорація Oracle.