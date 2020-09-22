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NASA оприлюднило новий план польотів на Місяць

Висадку астронавтів на супутник Землі заплановано на 2024 рік.

NASA оприлюднило новий план польотів на Місяць
Фото: usahitman.com

Національне управління США з питань аеронавтики та дослідження космічного простору опублікувало оновлений план програми Artemis.

Документ оприлюднено на сайті NASA.

Відповідно до нього, перший безпілотний політ нового американського космічного корабля Orion у рамках програми Artemis заплановано на 2021 рік.

Другий етап програми Artemis запланований на 2023 рік. Він передбачає, що Місяць облетить корабель з екіпажем на борту. Третім етапом (Artemis 3) вважається висадка астронавтів на Місяць, яку заплановано на 2024 рік. Її передбачається здійснити в районі Південного плюса Місяця. Два астронавти - чоловік і перша жінка на Місяці - проведуть на поверхні сім днів.

Нагадаємо, раніше у вересні NASA оголосило конкурс серед приватних компаній, які полетіли б на Місяць і привезли зразки пилу та ґрунту.

У травні NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця.

У 1960-70 роки в рамках програми "Аполлон" NASA відправила до Місяця сім місій. "Аполлон-13" не зміг приземлитися через вибух кисневого балона. Останньою пілотованою місією став "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

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