АМКУ відкрив справу проти "Нафтогазу" через річні тарифи на газ для населення

"Нафтогаз Трейдинг" по-різному підходів до формування ціни на газ для різних газопостачальників.

Антимонопольний комітет відкрив справу проти ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.

Про це пресслужба АМКУ повідомила у фейсбуці, зазначивши, що через кібератаку 14 січня офіційний сайт відомства тимчасово відключено від мережі.

"Комітет досліджує наявність у діях ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» різних підходів до формування ціни на природний газ для різних постачальників природного газу, що могло призвести до обмеження конкурентоспроможності певної категорії суб’єктів господарювання", – сказано в повідомленні.

В АМКУ нагадують, що з 1 травня 2021 року діють річні тарифи на газ для населення. В рамках цього газопостачальники були зобов'язані також затвердити базові річні пропозиції для населення.

Для того, аби компанії могли створити річний план, "Нафтогаз" повідомив, що дозволить постачальникам газу купувати газ для населення. При цьому річний контракт "Нафтогазу" мав єдині стандартні умови для всіх постачальників газу.

Натомість до Комітету зверталися газопостачальники, на думку яких ці договори містять дискримінаційні умови.

В АМКУ зазначають, що частка "Нафтогаз Трейдинг" на ринку оптової реалізації газу за підсумками 2020 року та першого півріччя 2021 року становила понад 35 %. Це свідчить про наявність структурних ознак монопольного становища на відповідному ринку.

"Крім того, зважаючи на вертикальну інтеграцію Групи «Нафтогаз», ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» має стабільний доступ до основного ресурсу (сировини), у порівнянні з обмеженим доступом конкурентів на відповідному ринку. Це своєю чергою свідчить про наявність у компанії ринкової влади на ринку оптової реалізації (постачання) природного газу", – зазначили в АМКУ.

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року населення отримує газ за річними контрактами, у межах яких ціни різних постачальників коливаються від 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Газзбути встановили ціну 7,99 грн за кубометр, а "Нафтогаз" – 7,96 грн.

На початку жовтня 2021 року в "Нафтогазі" повідомили, що весь сегмент постачання газу населенню працюватиме у складі Балансуючої групи НАК Нафтогаз України та за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр.