Новозбудований вантовий міст у Запоріжжі випробовують на міцність 30 вантажівок

На новозбудованому вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі розпочалися випробування на міцність. Це обов’язковий етап напередодні відкриття руху, яке повинне відбутися через лічені дні на верховій частині мосту. Про це повідомляє Укравтодор.



Для перевірки міцності мосту на нього виїжджають 30 вантажних автомобілів, які зупиняються у контрольних точках для проведення замірів. Навантаження на міст перевіряється у статиці та динаміці. Випробування проводять і контролюють ДП «ДерждорНДІ» та дві групи геодезистів — від підрядної організації та від австрійської компанії, яка виконує незалежний технічний нагляд.

«Цей позакласовий міст — один із ключових об'єктів 9-кілометрової магістралі безперервного руху. Вона, нагадаємо, складається з шести транспортних розв’язок. До неї входять 27 штучних споруд, в тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху», — йдеться у повідомленні Укравтодору.

Вантовий міст через Дніпро у Запоріжжі є флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Завдяки їй зведення запорізьких мостів, яке почалося ще 16 років тому, реанімували та у режимі 24/7 підводять до завершення.

Нагадаємо, що на кінець минулого року у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні зробили понад 600 мостів.