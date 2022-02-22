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Голова НКРЕКП Тарасюк заявив, що йде з посади

Інформація про нового голову енергорегулятора з'явиться на сайті найближчим часом.

Голова НКРЕКП Тарасюк заявив, що йде з посади
Глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк
Фото: kmu.gov.ua

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк написав заяву про звільнення його від обов'язків.

Про своє рішення він повідомив на засіданні НКРЕКП у вівторок увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це була остання комісія для мене як для голови НКРЕКП. Ось моя заява про звільнення з посади голови. Просто зараз на закритому засіданні ми проведемо голосування й оберемо нового главу регулятора", – сказав Тарасюк.

"Одразу зазначу, що я не робитиму жодних гучних заяв. Зараз це точно нікому не потрібно. Я задоволений, що ми не наробили дурниць на кшталт втягування РНБО в кадрові питання. Їй зараз точно є чим зайнятися, і загалом хочу сказати, що все буде добре. Напевно, й усе", - додав він.

За словами Тарасюка, інформація про нового голову енергорегулятора з'явиться на сайті найближчим часом. Раніше на ринку прогнозували, що ним стане нещодавно призначений у результаті конкурсу ексглава держпідприємства "НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський.

Нагадаємо, Тарасюка обрали головою НКРЕКП 4 листопада 2019 року.

НКРЕКП здійснює держрегулювання суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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