Організатори – Growford Institute та Інститут Горшеніна.

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Розпочинається трансляція круглого столу “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році”.

Організатори – Growford Institute та Інститут Горшеніна.

Експерти «Growford Institute» презентують дослідження “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році: криза монетарного режиму”.

Питання до обговорення:

- Глобальні тренди фінансової сфери

- Інфляція. Аналіз та прогноз

- Ситуація на валютному ринку та обмінний курс

- Ліквідність банківської системи України

- Кредитування економіки

- Пошук оптимального монетарного режиму

Учасники круглого столу:

- Віталій Ломакович, радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute (співавтор дослідження)

- Михайло Джус, завідувач відділу грошових ринків Growford Institute (співавтор дослідження)

- Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.