Розпочинається трансляція круглого столу “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році”.
Організатори – Growford Institute та Інститут Горшеніна.
Експерти «Growford Institute» презентують дослідження “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році: криза монетарного режиму”.
Питання до обговорення:
- Глобальні тренди фінансової сфери
- Інфляція. Аналіз та прогноз
- Ситуація на валютному ринку та обмінний курс
- Ліквідність банківської системи України
- Кредитування економіки
- Пошук оптимального монетарного режиму
Учасники круглого столу:
- Віталій Ломакович, радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute (співавтор дослідження)
- Михайло Джус, завідувач відділу грошових ринків Growford Institute (співавтор дослідження)
- Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.