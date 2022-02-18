Більшість українців схвалює урядові обмеження цін на газ та товари, – дослідження

8,4% не підтримують запровадження фіксованої річної ціни на газ, що є меншою за ринкову.

Інститут Горшеніна з 2 по 14 лютого провів всеукраїнське соціологічне дослідження «Україна на тлі загроз», в ході якого вивчалась думка громадян щодо можливості військового вторгнення Росії в Україну, дій української влади та західних партнерів у цій ситуації, підтримки вступу до НАТО та Євросоюзу, та низки соціально-економічних питань.

Більшість українців (53,0%) вважають, що українська влада на даний момент має зосередитися насамперед на економічних проблемах в країні, а 38,9%, вибираючи з двох альтернатив, поставили б на перше місце безпекові проблеми.

8,1% респондентів не змогли визначитися із відповіддю на запитання.

Переважна більшість громадян (82,5%) підтримують встановлення фіксованої річної ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону навіть попри те, що вона є меншою за ринкову. При цьому 56,8% відповіли, що «точно підтримують» таке рішення, а 25,7%, що «скоріше підтримують».

8,4% не підтримують запровадження фіксованої річної ціни на газ, що є меншою за ринкову.

56,2% громадян не погоджуються із твердженням про те, що після 2014 року Україна позбулася залежності від російського газу.

Разом з тим, майже чверть українців (24,2%) вважають, що таке твердження є справедливим. Ще 19,6% не змогли дати відповідь на це питання.

27,9% респондентів вважають достатніми дії країн ЄС та США щодо блокування запуску газогону «Північний потік – 2». Проте майже половина – 46,3% - вважає такі дії недостатніми. Чверть респондентів (25,8%) не дали відповіді на запитання.

Загалом 74,7% українців схвально відносяться до рішення уряду запровадити обмеження торговельної націнки на соціально значущі продовольчі товари. 16,3% заявили, що не підтримують таке рішення. Лише 9,0% не змогли дати відповідь на запитання.

Опитування проводилося з 2 по 14 лютого 2022 методом особистих інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондентів.

Усього було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України (без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь) за квотами: регіон і місце проживання, тип населеного пункту, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.