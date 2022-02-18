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Уряд запровадив в Україні європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень для вантажівок

Міністерство інфраструктури торік розпочало масштабну реформу системи габаритно-вагового контролю.

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка впроваджує європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

“Проект постанови був підготовлений Міністерством інфраструктури, Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) у координації з учасниками ринку вантажних перевезень”, – йдеться у повідомленні.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що торік відомство розпочало масштабну реформу системи габаритно-вагового контролю.

“Нам уже вдалося запустити близько 100 майданчиків WIM та посилити адміністративну відповідальність за перевантаження. Як наслідок, кількість порушень, у порівнянні з попередніми роками, знизилась у понад 30 разів”, – зазначив він.

Наступним кроком був власне перехід на європейські стандарти.

“Тривалий час перешкодою для цього були технічні характеристики українських доріг. Переважна їх частина будувалась ще в радянські часи і не була розрахована на сучасні навантаження”, – пояснив Кубраков.

В ухваленій постанові деталізовано та уточнено максимально допустимі навантаження на вісь в залежності від кількості осей та міжосьової відстані.

Для двовісного автомобіля це 18 тонн, для тривісного – 25 тонн, для чотиривісного – 32 і для чотиривісного з двома рульовими осями, ведучими осями та оснащеними спареними колесами – 38.

Зазначимо, з 1 жовтня 2021 року в Україні запроваджена фіксація адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.

Зокрема, ці зміни передбачають:

  • запуск фіксації правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті за допомогою системи зважування в русі (WIM);
  • встановлення паритетної відповідальності учасників ринку вантажоперевезень;
  • посилення відповідальності за невиконання законних вимог інспекторів Укртрансбезпеки;
  • впровадження відповідальності за відмову або ухилення від проходження габаритно-вагового контролю;
  • посилення адміністративної відповідальності за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів.
Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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