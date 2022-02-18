Легальному ринку віртуальних активів в Україні – бути. Що йде після прийняття Радою закону про це

Безумовно, новина тижня, що минає, і для мене, і для Комісії, і для великої частки ринку - прийнятий в четвер Закон про віртуальні активи. Це наша точка старту і гідний початок для легального розвитку цього сегменту в Україні. Але що стоїть за цим, і чого, незважаючи на прийняття закону 3637, ще не вистачає ринку?

Фото: EPA/UPG

Невеликий екскурс в тему. 17 лютого Верховна Рада підтримала доопрацьований Закон України «Про віртуальні активи» з пропозиціями Президента. Згідно з документом, всі повноваження з регулювання ринку віртуальних активів покладаються на НКЦПФР (Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку), за винятком віртуальних активів, які забезпечені валютними цінностями, – вони відноситимуться до повноважень Національного банку України.

Довгий час Україну називали Меккою для тих, хто працює з віртуальними активами, однак, цей ринок був «сірий». Тоді як у багатьох країнах світу це питання вже давно вирішено часто на користь фінансових регуляторів. Для мене втішно, що Україна нарешті стала одним із світових лідерів не тільки в частині росту сегменту, а й його прогресивного врегулювання. Дякую депутатам, що ми врегулювали роботу ринку віртуальних активів доволі оперативно – адже сьогодні всі ринки світу відчувають їхню присутність, але по-різному реагують та сприймають його в своїй фінансовій екосистемі.

Що тепер? НКЦПФР визначатиме порядок обігу віртуальних активів, ліцензуватиме учасників ринку, забезпечуватиме захист прав інвесторів, а також здійснюватиме фінансовий моніторинг у цій сфері тощо. Запевняю, що регулятор вже має необхідну фахову експертизу для роботи, планує розширити пул своїх експертів і сконцентрує зусилля на створенні стимулюючих інструментів для галузі, а також захисті інтересів інвесторів.

Що далі? Треба розуміти, що закон встановлює тільки найголовніші правила на цьому ринку. Тепер наше завдання, виходячи з потреб учасників, - з нуля підготувати належну нормативну базу, внести зміни до Податкового та Цивільного кодексів. Це робота не тільки Комісії, а й інших регуляторів і органів - всіх, хтоБез цього врегульована і злагоджена робота ринку віртуальних активів неможливі. І ми запрошуємо до цієї роботи і діалогу учасників ринку. Адже наша спільна першопочаткова мета — допомогти індустрії запуститись в правовому розрізі. Попереду – величезне поле для роботи. Це дуже амбітно, але певен, що ми впораємось.

Ми бачимо подальшу роботу у тісній зв'язці з ще одним регулятором – Нацбанком. А також у співпраці з Міністерством цифрової трансформації як з лідером високотехнологічних змін в країні. Переконаний, наша колаборація стане запорукою розвитку цього інноваційного сектору економіки з темпами, що перевищують зростання ринків віртуальних активів в інших країнах світу. Ми сформуємо таку модель регулювання, яка була б простою, прогресивною і головне – ефективною.

На що наостанок хочу звернути увагу. Усе регулювання має не вдарити по ринку, а підсилити потенціал його легального зростання, при тому, забезпечити максимальний захист прав та інтересів інвесторів. І, повторюсь, це не можливо без діалогу з учасниками ринку. Саме об’єднання зусиль усіх органів влади і ринкової спільноти стане запорукою win-win-руху для всіх – і держави, і ринку.